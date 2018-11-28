Prefeitura de Santa Maria de Jetibá abre seleção para temporários

Prédio da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As inscrições vão começar no dia 3 de dezembro de 2018. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 908,16 a R$ 3.040,19.

No edital nº 05/2018, as chances são para os cargos de Auxiliar de Biblioteca; Auxiliar de Creche; Secretário Escolar; Merendeira; Auxiliar de Educação Especial 25 horas; Auxiliar de Educação Especial 40 horas e Monitor de Transporte Escolar.

Já o edital nº 07/2018 tem disponíveis as funções de Professor das áreas de Educação Infantil ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Ensino Fundamental nos Anos Finais nas disciplinas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História, Geografia e Inglês; Educação Física; Arte; Ensino de Xadrez - Educação Infantil Pré Escola e Ensino Fundamental Anos Iniciais; Educação Especial - Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades/ Superdoção; Educação Especial - Intérprete Tradutor de Libras; Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Surdocegueira; Aprofundamento de Leitura e Escrita e Ensino Fundamental; Contação de História - Educação Infantil - Creche - Crianças de 6 meses a 3 anos; e Servidor Escolar.

As inscrições poderão ser feitas de 3 a 7 de dezembro, no endereço eletrônico www.pmsmj.es.gov.br A classificação dos candidatos deve acontecer por meio de avaliação de títulos, conforme especificado nos editais disponíveis em nosso site para consulta.

A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.