Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Santa Maria de Jetibá abre seleção para temporários
Vários cargos

Prefeitura de Santa Maria de Jetibá abre seleção para temporários

Profissionais vão atuar na área da Educação; remuneração varia de R$ 908,16 a R$ 3.040,19

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 15:02
Prédio da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As inscrições vão começar no dia 3 de dezembro de 2018. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 908,16 a R$ 3.040,19.
No edital nº 05/2018, as chances são para os cargos de Auxiliar de Biblioteca; Auxiliar de Creche; Secretário Escolar; Merendeira; Auxiliar de Educação Especial 25 horas; Auxiliar de Educação Especial 40 horas e Monitor de Transporte Escolar.
Já o edital nº 07/2018 tem disponíveis as funções de Professor das áreas de Educação Infantil ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Ensino Fundamental nos Anos Finais nas disciplinas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História, Geografia e Inglês; Educação Física; Arte; Ensino de Xadrez - Educação Infantil Pré Escola e Ensino Fundamental Anos Iniciais; Educação Especial - Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades/ Superdoção; Educação Especial - Intérprete Tradutor de Libras; Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Surdocegueira; Aprofundamento de Leitura e Escrita e Ensino Fundamental; Contação de História - Educação Infantil - Creche - Crianças de 6 meses a 3 anos; e Servidor Escolar.
As inscrições poderão ser feitas de 3 a 7 de dezembro, no endereço eletrônico www.pmsmj.es.gov.br A classificação dos candidatos deve acontecer por meio de avaliação de títulos, conforme especificado nos editais disponíveis em nosso site para consulta.
A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados