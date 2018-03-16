Prefeitura de Piúma abre seleção na área de Educação

A Prefeitura de Piúma abriu seleção para cadastro de reserva de assistente de sala em designação temporária. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas nos dias 19 e 20 de março, na Secretaria Municipal da Educação.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, e a remuneração não foi informada no edital

O processo seletivo será realizado em etapa única, mediante inscrição, que se configura em prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

A validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogada até o fim de 2018.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Piúma, localizada na Avenida Izaías Scherrer, nº 45, Centro, nos dias 19 e 20 de março de 2018, no horário das 9h às 17h.