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30 horas semanais

Prefeitura de Piúma abre seleção na área de Educação

Vagas são para cadastro de reserva no cargo de assistente de sala em regime temporário.

Publicado em 16 de Março de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 18:29
A Prefeitura de Piúma abriu seleção para cadastro de reserva de assistente de sala em designação temporária. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas nos dias 19 e 20 de março, na Secretaria Municipal da Educação.
A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, e a remuneração não foi informada no edital.
O processo seletivo será realizado em etapa única, mediante inscrição, que se configura em prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.
A validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogada até o fim de 2018.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Piúma, localizada na Avenida Izaías Scherrer, nº 45, Centro, nos dias 19 e 20 de março de 2018, no horário das 9h às 17h.
 

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