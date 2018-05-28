Prefeitura de Nova Venécia abre vaga para arquivologista

Seleção vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet





A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar arquivologista. Os contratos serão temporários e a seleção vai formar cadastro de reserva. A oportunidade é para quem tem curso superior na área.

As inscrições devem ser feitas nos dias 4 e 5 de junho, das 8h às 11h e das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Administração, situada na Av. Vitória, 347, Centro, Nova Venécia, no prédio da Prefeitura.

A remuneração é de R$ 2.129,19 para trabalhar em uma carga horária de 44 horas semanais. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar à Comissão Especial, em envelope lacrado, vários documentos pessoais.

Mais informações no site www.novavenecia.es.gov.br