Prefeitura de Nova Venécia abre seleção para agentes de saúde

A Prefeitura de Nova Venécia realiza processo seletivo de Agentes de Saúde com salário base de R$ 1.014,00 para 40 horas semanais. São 68 vagas no regime de cadastro de reserva para contratação temporária. As inscrições devem ser feitas de 11 a 18 de abril, na Secretaria de Saúde.
As vagas são distribuídas nos bairros Margareth (6), Rúbia (26), Altoé (8), São Cristóvão (10), Aeroporto (4) e comunidade de Cristalina (14).
Os candidatos devem morar nas áreas onde pretendem atuar, ter ensino médio completo, aptidão física e mental, entre outros requisitos. O edital completo se encontra no site da Prefeitura de Nova Venécia, na aba Decretos e Editais.
A seleção será feita em três etapas: prova objetiva de 30 questões, com caráter eliminatório e classificatório; entrevista; e curso introdutório, de caráter eliminatório e classificatório.
O processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.
LOCAL DE INSCRIÇÃO
Auditório da Secretaria de Saúde, na Rua Ibiraçu, 26, no bairro Margareth, de 11 a 18 de abril, das 8h às 11h e das 13h às 16h.