  Prefeitura de Nova Venécia abre seleção para agentes de saúde
Cadastro de reserva

Prefeitura de Nova Venécia abre seleção para agentes de saúde

São vagas de cadastro de reserva para contratação temporária

Publicado em 07 de Março de 2018 às 21:51

O processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Nova Venécia realiza processo seletivo de Agentes de Saúde com salário base de R$ 1.014,00 para 40 horas semanais. São 68 vagas no regime de cadastro de reserva para contratação temporária. As inscrições devem ser feitas de 11 a 18 de abril, na Secretaria de Saúde.
As vagas são distribuídas nos bairros Margareth (6), Rúbia (26), Altoé (8), São Cristóvão (10), Aeroporto (4) e comunidade de Cristalina (14).
Os candidatos devem morar nas áreas onde pretendem atuar, ter ensino médio completo, aptidão física e mental, entre outros requisitos. O edital completo se encontra no site da Prefeitura de Nova Venécia, na aba Decretos e Editais.
A seleção será feita em três etapas: prova objetiva de 30 questões, com caráter eliminatório e classificatório; entrevista; e curso introdutório, de caráter eliminatório e classificatório.
O processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.
LOCAL DE INSCRIÇÃO
Auditório da Secretaria de Saúde, na Rua Ibiraçu, 26, no bairro Margareth, de 11 a 18 de abril, das 8h às 11h e das 13h às 16h.
 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

