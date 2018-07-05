Prefeitura de Marechal Floriano abre seleção para área da Saúde

Sede da Prefeitura de Marechal Floriano Crédito: Divulgação / Prefeitura de Marechal Floriano

A Prefeitura de Marechal Floriano vai contratar profissionais para atuar na área da Saúde. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.

Há oportunidades são para quem tem níveis técnico e superior nos cargos de Técnico de Enfermagem, Enfermeiro (Plantonista), Médico - Clínico Geral (Plantonista), Médico - Clínico Geral (ESF), Médico - Pediatra (Plantonista), Médico - Pediatra (Ambulatorial) e Odontólogo (ESF).

A carga horária é de 30h a 40h semanais ou 8h e 12h para plantão. A remuneração varia de R$ 891,00 a R$ 8.500,00.

As inscrições podem ser feitas no dia 9 de julho de 2018, das 8h às 11h e das 13h às 17h, e nos dias 10 e 11 de julho de 2018, das 8h às 12h, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Floriano, que fica na Rua Belarmino Pinto, s/n, Centro, Marechal Floriano.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos.