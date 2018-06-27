Prefeitura de Marataízes contrata guarda-vidas temporários

Salva-vidas em atuação na praia Crédito: Prefeitura de Marataízes

A Prefeitura de Marataízes vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de salva-vidas. A seleção vai preencher cadastro de reserva e os aprovados serão chamados de acordo com a necessidade do município.

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, totalizando 200 horas mensais, ou em escala de revezamento de 12 x 36 horas, a função ofertada remuneração no valor de R$ 942,22, além de benefícios mensais.

Os candidatos precisam ter idade igual ou superior a 18 anos completados até o último dia da inscrição, Nível Fundamental completo, certificado do curso de Salva-Vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiro (CBMES), ou o mesmo revalidado, e ainda ter tempo de experiência profissional no cargo pleiteado a ser comprovada através de Certidão de Tempo de Serviço.

As inscrições podem ser feitas nos dias 27 a 28 de junho de 2018, no horário das 9h às 12h30 (27/06), e das 9h às 17h (28/06) na sede da Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial, que fica na Rua Osvaldo Alves, 80, em Marataízes.

No dia 29 de junho será divulgado o resultado preliminar do exame das informações concedidas pelo candidato na ficha de inscrição. Entrada para recursos poderão ser feitos nesta mesma data. O resultado final e homologação do processo seletivo será divulgado no próximo dia 7 de julho.



