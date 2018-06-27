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Prefeitura de Marataízes contrata guarda-vidas temporários

Remuneração é de R$ 942,22 para carga horária de 200 horas semanais; inscrições até o dia 28 de junho

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 15:47
Salva-vidas em atuação na praia Crédito: Prefeitura de Marataízes
A Prefeitura de Marataízes vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de salva-vidas. A seleção vai preencher cadastro de reserva e os aprovados serão chamados de acordo com a necessidade do município.
Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, totalizando 200 horas mensais, ou em escala de revezamento de 12 x 36 horas, a função ofertada remuneração no valor de R$ 942,22, além de benefícios mensais.
Os candidatos precisam ter idade igual ou superior a 18 anos completados até o último dia da inscrição, Nível Fundamental completo, certificado do curso de Salva-Vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiro (CBMES), ou o mesmo revalidado, e ainda ter tempo de experiência profissional no cargo pleiteado a ser comprovada através de Certidão de Tempo de Serviço.
As inscrições podem ser feitas nos dias 27 a 28 de junho de 2018, no horário das 9h às 12h30 (27/06), e das 9h às 17h (28/06) na sede da Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial, que fica na Rua Osvaldo Alves, 80, em Marataízes.
O edital está disponível no site da Prefeitura de Marataízes.
No dia 29 de junho será divulgado o resultado preliminar do exame das informações concedidas pelo candidato na ficha de inscrição. Entrada para recursos poderão ser feitos nesta mesma data. O resultado final e homologação do processo seletivo será divulgado no próximo dia 7 de julho.
 
 

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