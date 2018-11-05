Prefeitura de Linhares vai contratar 44 guarda-vidas

Guarda-vidas em Linhares Crédito: Divulgação / Prefeitura de Linhares

A Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo para a contratação de 44 guarda-vidas. Os contratos serão temporários e os selecionados vão trabalhar nas praias do município de dezembro a março.

A remuneração é de R$ 1.250, para carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais vão receber ainda ticket alimentação de R$ 400.

As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no período 7 a 30 de novembro de 2018, das 9h às 17hs.

Para se inscrever, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e possuir o Curso de Formação de Guarda-Vidas promovido pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o edital, são 28 vagas para Pontal do Ipiranga, seis para Regência, quatro para Povoação e seis para o Projeto Praia Acessível