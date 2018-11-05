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Prefeitura de Linhares vai contratar 44 guarda-vidas

Remuneração é de R$ 1.250, para carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais vão receber ainda ticket alimentação de R$ 400

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 18:30
Guarda-vidas em Linhares Crédito: Divulgação / Prefeitura de Linhares
A Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo para a contratação de 44 guarda-vidas. Os contratos serão temporários e os selecionados vão trabalhar nas praias do município de dezembro a março.
A remuneração é de R$ 1.250, para carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais vão receber ainda ticket alimentação de R$ 400.
As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no período 7 a 30 de novembro de 2018, das 9h às 17hs.
Para se inscrever, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e possuir o Curso de Formação de Guarda-Vidas promovido pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com o edital, são 28 vagas para Pontal do Ipiranga, seis para Regência, quatro para Povoação e seis para o Projeto Praia Acessível
 

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