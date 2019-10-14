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Verão

Prefeitura de Linhares contrata 46 guarda-vidas

Candidatos podem se inscrever até 14 de novembro para trabalhar em praias e lagoas do município durante o verão; contratos serão temporários

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2019 às 13:42
Guarda-vidas vão trabalhar em praias e lagoas de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
A Prefeitura de Linhares vai contratar guarda-vidas temporários. Os profissionais serão contratados para atuar em praias e lagoas do município durante o verão. O extrato do edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (14).
A oferta é de 46 vagas. A jornada de trabalho semanal será de 40 horas, em regime de escala, elaborada pelo Corpo de Bombeiros.
O processo seletivo é destinado a quem tem o nível fundamental e Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV) promovido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A remuneração para a função é de R$ 1.250,00 e tíquete alimentação no valor de R$ 420,00.
As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que fica na Avenida João Felipe Calmon, 490, Centro. O atendimento ocorre das 9h às 17hs.
A vigência do contrato será de 2 de dezembro de 2019 a 1º de março de 2020.
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