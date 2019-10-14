Prefeitura de Linhares contrata 46 guarda-vidas

Guarda-vidas vão trabalhar em praias e lagoas de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A Prefeitura de Linhares vai contratar guarda-vidas temporários . Os profissionais serão contratados para atuar em praias e lagoas do município durante o verão. O extrato do edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (14).

A oferta é de 46 vagas. A jornada de trabalho semanal será de 40 horas, em regime de escala, elaborada pelo Corpo de Bombeiros.

O processo seletivo é destinado a quem tem o nível fundamental e Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV) promovido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A remuneração para a função é de R$ 1.250,00 e tíquete alimentação no valor de R$ 420,00.

As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que fica na Avenida João Felipe Calmon, 490, Centro. O atendimento ocorre das 9h às 17hs.