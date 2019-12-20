Prefeitura de Linhares abre seleção para agentes de serviços gerais

Oferta é de 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Linhares , por meio da Secretaria de Educação , vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de agentes de serviços gerais. A oferta é de quase 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

A seleção é aberta a candidatos de ensino fundamental e que morem na região onde é oferecida a vaga. A remuneração é de R$ 998 para carga horária de 40 horas semanais.

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As inscrições poderão ser feitas nos dias 7 e 8 de janeiro, das 8h às 18h, na Sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Presidente Costa e Silva, 155, no bairro BNH. Não será cobrada taxa para inscrição.

O edital completo e a ficha de inscrição podem ser acessados no site www.linhares.es.gov.br

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Os candidatos deverão informar na ficha de inscrição, em campo específico, a região de atuação pretendida, conforme edital, devendo morar na região escolhida para o exercício da função ou nas proximidades.