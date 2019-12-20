Prefeitura de Linhares abre seleção para agentes de serviços gerais

A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria de Educação, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de agentes de serviços gerais. A oferta é de quase 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
A seleção é aberta a candidatos de ensino fundamental e que morem na região onde é oferecida a vaga. A remuneração é de R$ 998 para carga horária de 40 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 7 e 8 de janeiro, das 8h às 18h, na Sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Presidente Costa e Silva, 155, no bairro BNH. Não será cobrada taxa para inscrição.
O edital completo e a ficha de inscrição podem ser acessados no site www.linhares.es.gov.br.
Os candidatos deverão informar na ficha de inscrição, em campo específico, a região de atuação pretendida, conforme edital, devendo morar na região escolhida para o exercício da função ou nas proximidades.
Para se inscrever, será necessário apresentar a ficha de inscrição e cópia simples dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou CNH ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; Diploma ou Histórico Escolar ou comprovante de conclusão do nível de escolaridade mínimo exigido para a função, expedidos por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC; Comprovante de residência atualizado; Cópia da documentação comprobatória para fins de pontuação (Opcional). É importante levar os documentos originais para conferência e autenticação.