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Temporários

Prefeitura de Linhares abre seleção para agentes de serviços gerais

Candidatos precisam ter o ensino fundamental e morar na localidade onde é oferecida a vaga; inscrições podem ser feitas nos dias 7 e 8 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:30

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:30

Oferta é de 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva  Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria de Educação, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de agentes de serviços gerais. A oferta é de quase 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
A seleção é aberta a candidatos de ensino fundamental e que morem na região onde é oferecida a vaga. A remuneração é de R$ 998 para carga horária de 40 horas semanais.

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As inscrições poderão ser feitas nos dias 7 e 8 de janeiro, das 8h às 18h, na Sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Presidente Costa e Silva, 155, no bairro BNH. Não será cobrada taxa para inscrição.
O edital completo e a ficha de inscrição podem ser acessados no site www.linhares.es.gov.br.

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Os candidatos deverão informar na ficha de inscrição, em campo específico, a região de atuação pretendida, conforme edital, devendo morar na região escolhida para o exercício da função ou nas proximidades.
Para se inscrever, será necessário apresentar a ficha de inscrição e cópia simples dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou CNH ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; Diploma ou Histórico Escolar ou comprovante de conclusão do nível de escolaridade mínimo exigido para a função, expedidos por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC; Comprovante de residência atualizado; Cópia da documentação comprobatória para fins de pontuação (Opcional). É importante levar os documentos originais para conferência e autenticação.
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