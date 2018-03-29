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Todos os níveis

Prefeitura de João Neiva abre seleção com salário de até R$ 7,5 mil

Há oportunidades para níveis fundamental, médio e superior.

Publicado em 29 de Março de 2018 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 14:17
Prefeitura de João Neiva abre processo seletivo Crédito: Divulgação
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da prefeitura de João Neiva. Os interessados devem entregar a ficha de inscrição na Secretaria da Saúde do município até o dia 3 de abril. Veja o edital.
Há oportunidades para quem tem nível fundamental, para os cargos de motorista e motorista de ambulância; médio, para fiscal da vigilância sanitária; e superior, para os cargos de médico e veterinário.
O processo seletivo por meio de prova de títulos, de caráter classificatório. A validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.
Remunerações
- médico da ESF - salário de R$ 7.500,00 para 40 horas semanais
- médico veterinário - R$ 1.982,22 para 40 horas semanais
- agente fiscal de vigilância sanitária - R$ 1.166,01 para 40 horas semanais
- motorista (ambulância) - R$ 1.166,01 para 40 horas semanais
- motorista - R$ 1.166,01 para 40 horas semanais
Serviço
Prazo de inscrição: até 3 de abril, das 8h30 às 11h e das 13h às 16h.
Endereço: sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 150, Praça do Triângulo  Centro, João Neiva/ES.

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