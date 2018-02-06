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Níveis fundamental e médio

Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para temporários

Interessados poderão se inscrever no dia 19 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 14:13

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 14:13

A Prefeitura de Ibiraçu, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. A remuneração é de R$ 954,00.
As chances são para os cargos de motorista de veículo pesado, trabalhador braçal/gari, auxiliar de serviço multifuncional, oficial de obras e serviços públicos e operador de máquinas pesadas.
As inscrições podem ser feitas no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na Avenida Conde DEu, Centro, Ibiraçu, no dia 19 de fevereiro de 2018, das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas.
O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, que consistirá em Prova de Títulos, de caráter classificatório.
A seleção terá validade de 90 dias improrrogáveis, contados da data da sua homologação.
MOTORISTA VEICULO PESADO
Vaga: cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria D.
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.
TRABALHADOR BRAÇAL / GARI
Vagas: 6 e cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Alfabetizado.
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.
AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL
Vagas: 3 e cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Vaga: Cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Vaga: Cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo Carteira Nacional de Habilitação, categoria C.
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais
 

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