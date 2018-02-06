Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para temporários

A Prefeitura de Ibiraçu, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. A remuneração é de R$ 954,00.

As chances são para os cargos de motorista de veículo pesado, trabalhador braçal/gari, auxiliar de serviço multifuncional, oficial de obras e serviços públicos e operador de máquinas pesadas.

As inscrições podem ser feitas no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na Avenida Conde DEu, Centro, Ibiraçu, no dia 19 de fevereiro de 2018, das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas.

O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, que consistirá em Prova de Títulos, de caráter classificatório.

A seleção terá validade de 90 dias improrrogáveis, contados da data da sua homologação.

MOTORISTA VEICULO PESADO

Vaga: cadastro de reserva

PRÉ REQUISITO: Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria D.

VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.

TRABALHADOR BRAÇAL / GARI

Vagas: 6 e cadastro de reserva

PRÉ REQUISITO: Alfabetizado.

VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.

AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL

Vagas: 3 e cadastro de reserva

PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo

VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.

OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Vaga: Cadastro de reserva

PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo

VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Vaga: Cadastro de reserva

PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo Carteira Nacional de Habilitação, categoria C.

VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00

TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais