Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para temporários

A Prefeitura de Ibiraçu, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio. A remuneração é de R$ 954,00.
As chances são para os cargos de motorista de veículo pesado, trabalhador braçal/gari, auxiliar de serviço multifuncional, oficial de obras e serviços públicos e operador de máquinas pesadas.
As inscrições podem ser feitas no Complexo Cultural Roque Peruch, localizado na Avenida Conde DEu, Centro, Ibiraçu, no dia 19 de fevereiro de 2018, das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas.
O processo seletivo simplificado será realizado em etapa única, que consistirá em Prova de Títulos, de caráter classificatório.
A seleção terá validade de 90 dias improrrogáveis, contados da data da sua homologação.
MOTORISTA VEICULO PESADO
Vaga: cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Ensino Médio Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria D.
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.
TRABALHADOR BRAÇAL / GARI
Vagas: 6 e cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Alfabetizado.
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.
AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL
Vagas: 3 e cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Vaga: Cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Vaga: Cadastro de reserva
PRÉ REQUISITO: Ensino Fundamental Completo Carteira Nacional de Habilitação, categoria C.
VENCIMENTO MENSAL R$ 954,00
TEMPO DE CONTRATAÇÃO Até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais