Prefeitura de Ibatiba abre seleção para contratar temporários

Prefeitura de Ibatiba Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Ibatiba está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa formar cadastro de reserva de profissionais em todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 3,1 mil.

As oportunidades são para os cargos de Engenheiro Civil, Operador de Estação de Tratamento de Água, Técnico em Edificações, Coveiro, Vigia, Agente de Administração, Lavador Veículos e Máquinas Pesadas, Jardineiro, Operário, Auxiliar de Administração, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Auxiliar de Administração  Almoxarife.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de janeiro, das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede da Prefeitura de Ibatiba, na sala do setor de patrimônio, localizado na Rua Salomão Fadlalah Salomão, 255, Centro.

A seleção contará com prova de títulos para Engenheiro Civil e Técnico em Edificações e exame escrito para os demais cargos. O teste será aplicado no dia 15 de janeiro de 2018, com início às 18h30, na Escola Municipal David Gomes, que fica na Rua Manoel Luiz Trindade, S/Nº, Boa Esperança.

CONFIRA OS CARGOS

ENGENHEIRO CIVIL

Formação: Engenharia Civil com registro no Conselho de Classe

Remuneração: R$ 3.188,65

Carga horária: 30 horas

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Formação: Ensino médio completo e Curso básico de qualificação profissional na área

Remuneração: R$ 1.147,91

Carga horária: 40 horas

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Formação: Ensino Médio Completo - Técnico em Edificações; Desenhista Cadista

Remuneração: R$ 1.482,71

Carga horária: 40 horas

COVEIRO

Formação: Alfabetizado

Remuneração: R$ 819,72

Carga horária: 40 horas

VIGIA

Formação: Alfabetizado

Remuneração: R$ 819,72

Carga horária: 40 horas

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Formação: Ensino Médio Completo

Remuneração: R$ 1.482,71

Carga: 40 horas

LAVADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS

Formação: Alfabetizado; instrução elementar sobre as partes mecânicas de veículos e máquinas.

Remuneração: R$ 819,72

Carga horária: 40 horas

JARDINEIRO

Formação: 4ª série do Ensino Fundamental

Remuneração: R$ 956,59

Carga horária: 40 horas

OPERÁRIO

Formação: Alfabetizado

Remuneração: R$ 819,72

Carga horária: 40 horas

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Formação: Ensino Fundamental Completo; Conhecimentos de Informática

Remuneração: R$ 1.275,45

Carga horária: 40 horas

MOTORISTA

Formação: 4ª série do Ensino Fundamental  CNH D

Remuneração: R$ 1.275,45

Carga horária: 40 horas

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Formação: 4ª série do Ensino Fundamental  CNH C

Remuneração: R$ 1.753,75

Carga horária: 40 horas

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFE

Formação: Ensino Médio Completo

Remuneração: R$ 956,59

Carga horária: 40 horas