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Inscrições abertas

Prefeitura de Ibatiba abre seleção para contratar temporários

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 13:25
Prefeitura de Ibatiba Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Ibatiba está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa formar cadastro de reserva de profissionais em todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 3,1 mil.
As oportunidades são para os cargos de Engenheiro Civil, Operador de Estação de Tratamento de Água, Técnico em Edificações, Coveiro, Vigia, Agente de Administração, Lavador Veículos e Máquinas Pesadas, Jardineiro, Operário, Auxiliar de Administração, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Auxiliar de Administração  Almoxarife.
As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de janeiro, das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede da Prefeitura de Ibatiba, na sala do setor de patrimônio, localizado na Rua Salomão Fadlalah Salomão, 255, Centro.
A seleção contará com prova de títulos para Engenheiro Civil e Técnico em Edificações e exame escrito para os demais cargos. O teste será aplicado no dia 15 de janeiro de 2018, com início às 18h30, na Escola Municipal David Gomes, que fica na Rua Manoel Luiz Trindade, S/Nº, Boa Esperança.
CONFIRA OS CARGOS
ENGENHEIRO CIVIL
Formação: Engenharia Civil com registro no Conselho de Classe
Remuneração: R$ 3.188,65
Carga horária: 30 horas
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Formação: Ensino médio completo e Curso básico de qualificação profissional na área
Remuneração: R$ 1.147,91
Carga horária: 40 horas
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Formação: Ensino Médio Completo - Técnico em Edificações; Desenhista Cadista
Remuneração: R$ 1.482,71
Carga horária: 40 horas
COVEIRO
Formação: Alfabetizado
Remuneração: R$ 819,72
Carga horária: 40 horas
VIGIA
Formação: Alfabetizado
Remuneração: R$ 819,72
Carga horária: 40 horas
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Formação: Ensino Médio Completo
Remuneração: R$ 1.482,71
Carga: 40 horas
LAVADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
Formação: Alfabetizado; instrução elementar sobre as partes mecânicas de veículos e máquinas.
Remuneração: R$ 819,72
Carga horária: 40 horas
JARDINEIRO
Formação: 4ª série do Ensino Fundamental
Remuneração: R$ 956,59
Carga horária: 40 horas
OPERÁRIO
Formação: Alfabetizado
Remuneração: R$ 819,72
Carga horária: 40 horas
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Formação: Ensino Fundamental Completo; Conhecimentos de Informática
Remuneração: R$ 1.275,45
Carga horária: 40 horas
MOTORISTA
Formação: 4ª série do Ensino Fundamental  CNH D
Remuneração: R$ 1.275,45
Carga horária: 40 horas
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Formação: 4ª série do Ensino Fundamental  CNH C
Remuneração: R$ 1.753,75
Carga horária: 40 horas
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFE
Formação: Ensino Médio Completo
Remuneração: R$ 956,59
Carga horária: 40 horas
 

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