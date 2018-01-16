Prefeitura de Águia Branca contrata temporários

Oportunidades na Prefeitura de Águia Branca são temporárias Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Água Branca está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher cerca de 200 vagas. Há chances para vários níveis de escolaridade e a remuneração varia de R$ 954 a R$ 10,5 mil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de janeiro de 2018, no site www.idcap.org.br . A taxa varia de R$ 35 a R$ 90.

As oportunidades são para Agente Comunitário de Saúde, Agente de Vigilância Ambiental, Fiscal Sanitário, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem, Técnico de Radiologia, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista e Odontólogo.

O processo seletivo contará com provas objetivas e de títulos. Os exames serão aplicados no dia 28 de janeiro de 2018. A validade do certame será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.