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200 vagas

Prefeitura de Águia Branca contrata temporários

Remuneração pode chegar a R$ 10,5 mil

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 15:46
Oportunidades na Prefeitura de Águia Branca são temporárias Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Água Branca está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher cerca de 200 vagas. Há chances para vários níveis de escolaridade e a remuneração varia de R$ 954 a R$ 10,5 mil. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de janeiro de 2018, no site www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 35 a R$ 90.
As oportunidades são para Agente Comunitário de Saúde, Agente de Vigilância Ambiental, Fiscal Sanitário, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem, Técnico de Radiologia, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista e Odontólogo.
O processo seletivo contará com provas objetivas e de títulos. Os exames serão aplicados no dia 28 de janeiro de 2018. A validade do certame será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
 

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