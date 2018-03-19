Prefeitura de Águia Branca abre seleção com salário de até R$ 4 mil

A Prefeitura de Águia Branca publicou, nesta segunda-feira (19), edital para concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,1 mil.

Para o nível superior, há uma vaga para auditor interno, com salário de R$ 2.462,43 para a carga horária de 20 horas semanais. Para o cargo de contador, está aberta uma vaga e cadastro de reserva, com salário de R$ 4.116,48.

Há também uma vaga disponível para o cargo de escriturário, de nível médio. O salário é de R$ 1.340,75 para 40 horas de trabalho semanais.

Todos os cargos possuem auxílio-alimentação no valor de R$ 120,00.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas de 19 de março a 15 de abril, no site da Plenecon . A taxa de inscrição é de R$ 60, para nível médio, e R$ 80, para nível superior.

SELEÇÃO

A seleção, para todos os níveis, será feita exclusivamente por meio de prova objetiva com 30 questões. A previsão de aplicação é dia 20 de maio.