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Processo seletivo

Prefeitura de Águia Branca abre seleção com salário de até R$ 4 mil

Há três vagas abertas e cadastro de reserva.

Publicado em 19 de Março de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 15:46
A Prefeitura de Águia Branca publicou, nesta segunda-feira (19), edital para concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,1 mil.
Para o nível superior, há uma vaga para auditor interno, com salário de R$ 2.462,43 para a carga horária de 20 horas semanais. Para o cargo de contador, está aberta uma vaga e cadastro de reserva, com salário de R$ 4.116,48.
Há também uma vaga disponível para o cargo de escriturário, de nível médio. O salário é de R$ 1.340,75 para 40 horas de trabalho semanais.
Todos os cargos possuem auxílio-alimentação no valor de R$ 120,00.
INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas de 19 de março a 15 de abril, no site da Plenecon. A taxa de inscrição é de R$ 60, para nível médio, e R$ 80, para nível superior.
SELEÇÃO
A seleção, para todos os níveis, será feita exclusivamente por meio de prova objetiva com 30 questões. A previsão de aplicação é dia 20 de maio.
 

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