Prefeitura de Guarapari vai abrir 63 vagas para guarda-vidas

Selecionados vão trabalhar nas praias de Guarapari durante o verão Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de guarda-vidas. Os selecionados vão trabalhar nas praias do município durante o verão. A oferta é de 63 vagas, além de cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 965,42 para carga horária de 40 horas semanais, podendo ser divididos em turnos e/ou serem alterados conforme entendimento da gestão em respeito às condições climáticas de cada estação.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos.

As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento será nos dias 5 e 6 de dezembro, das 09h às 16h.

As atribuições dos guarda-vidas são: realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima do Município, observando os banhistas objetivando prevenir afogamentos e salvar vidas; orientar, prestar informações gerais a turistas e aos banhistas; participar de reuniões e elaborar relatórios. Responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição.