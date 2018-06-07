Prefeitura de Guarapari contrata profissionais de nível médio

Prédio da Prefeitura de Guarapari Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível médio. Os selecionados serão contratados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania e vão atuar nos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

As chances são os cargos de cuidador (três vagas) e educador social (uma). A remuneração é de R4 954, para carga horária de 40 horas semanais. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 11 e 12 de junho de 2018, diretamente na secretaria, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

O processo seletivo contará com apenas uma fase, a prova de títulos.