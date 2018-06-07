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Prefeitura de Guarapari contrata profissionais de nível médio

Oportunidades são para cargos de cuidador e educador social

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 16:01
Prédio da Prefeitura de Guarapari Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível médio. Os selecionados serão contratados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania e vão atuar nos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.
As chances são os cargos de cuidador (três vagas) e educador social (uma). A remuneração é de R4 954, para carga horária de 40 horas semanais. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 11 e 12 de junho de 2018, diretamente na secretaria, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas.
O processo seletivo contará com apenas uma fase, a prova de títulos.
 

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