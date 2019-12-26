Prefeitura de Guarapari contrata profissionais da área da Saúde

Prefeitura de Guarapari abre seleção com 26 vagas na área da Saúde Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari , município que fica no litoral Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratar 26 profissionais temporários na área da Saúde . Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Ao todo, são dois editais, um para contratação de médicos e outro para contratação de técnicos de enfermagem.

A remuneração para clínico geral, pediatra e otorrinolaringologista, é de R$ 4. 755,73, mais gratificações. A carga horária é de 40 horas semanais. No total, são 12 vagas para médicos. Para técnicos de enfermagem, a oferta é de 14 oportunidades, com salário de R$ 1.193,50. A carga horária é de 40h semanais.

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Os interessados poderão se inscrever das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, em Muquiçaba. As inscrições para médico serão feitas de 2 a 10 de janeiro. Para técnico de enfermagem, o atendimento ocorre de 2 a 7 de janeiro.

Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos.

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