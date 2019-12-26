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Temporários

Prefeitura de Guarapari contrata profissionais da área da Saúde

Oportunidades são para cargos de médicos e técnicos de enfermagem; inscrições começam no dia 2 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 12:16

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 12:16

Prefeitura de Guarapari abre seleção com 26 vagas na área da Saúde Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari, município que fica no litoral Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratar 26 profissionais temporários na área da Saúde. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Ao todo, são dois editais, um para contratação de médicos e outro para contratação de técnicos de enfermagem.
A remuneração para clínico geral, pediatra e otorrinolaringologista, é de R$ 4. 755,73, mais gratificações. A carga horária é de 40 horas semanais. No total, são 12 vagas para médicos. Para técnicos de enfermagem, a oferta é de 14 oportunidades, com salário de R$ 1.193,50. A carga horária é de 40h semanais.

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Os interessados poderão se inscrever das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, em Muquiçaba. As inscrições para médico serão feitas de 2 a 10 de janeiro. Para técnico de enfermagem, o atendimento ocorre de 2 a 7 de janeiro. 
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos. 

CONFIRA OS CARGOS

Médico clínico geral
  • Carga horária: 40h
  • Remuneração: R$ 4.755,73, mais gratificações de R$ 3 mi e R$ 750.
  • Requisitos: Graduação em Medicina e Registro profissional expedido pelo Conselho de Classe.
  • Vagas: 9, mais cadastro de reserva
Médico pediatra
  • Carga horária: 40h
  • Remuneração: R$ 4.755,73, mais gratificações de R$ 3 mil + 750
  • Requisitos: Graduação em Medicina com especialização em pediatria, Registro no Conselho de Classe. 
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
Médico otorrinolaringologista
  • Carga horária: 40h 
  • Remuneração: R$ 4.755,73, mais gratificações de R$ 3 mil e R$ 750
  • Requisitos: Graduação em Medicina com especialização em otorrinolaringologia, Registro no Conselho de Classe.
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva 
Técnico em Enfermagem 
  • Carga horária: 40h
  • Remuneração: R$ 1.193,50 
  • Requisitos: Ter concluído o Curso de Técnico em Enfermagem; registro no Conselho de Classe.
  • Vagas: 14, mais cadastro de reserva
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