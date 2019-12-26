Prefeitura de Guarapari contrata profissionais da área da Saúde

A Prefeitura de Guarapari, município que fica no litoral Sul do ES, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratar 26 profissionais temporários na área da Saúde. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Ao todo, são dois editais, um para contratação de médicos e outro para contratação de técnicos de enfermagem.
A remuneração para clínico geral, pediatra e otorrinolaringologista, é de R$ 4. 755,73, mais gratificações. A carga horária é de 40 horas semanais. No total, são 12 vagas para médicos. Para técnicos de enfermagem, a oferta é de 14 oportunidades, com salário de R$ 1.193,50. A carga horária é de 40h semanais.
Os interessados poderão se inscrever das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, em Muquiçaba. As inscrições para médico serão feitas de 2 a 10 de janeiro. Para técnico de enfermagem, o atendimento ocorre de 2 a 7 de janeiro.
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos.
CONFIRA OS CARGOS
Médico clínico geral
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 4.755,73, mais gratificações de R$ 3 mi e R$ 750.
- Requisitos: Graduação em Medicina e Registro profissional expedido pelo Conselho de Classe.
- Vagas: 9, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 4.755,73, mais gratificações de R$ 3 mil + 750
- Requisitos: Graduação em Medicina com especialização em pediatria, Registro no Conselho de Classe.
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 4.755,73, mais gratificações de R$ 3 mil e R$ 750
- Requisitos: Graduação em Medicina com especialização em otorrinolaringologia, Registro no Conselho de Classe.
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 1.193,50
- Requisitos: Ter concluído o Curso de Técnico em Enfermagem; registro no Conselho de Classe.
- Vagas: 14, mais cadastro de reserva