Prefeitura de Guarapari contrata atendente de consultório

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo para contratar atendente de consultório. A oferta é de 17 vagas para quem tem o ensino fundamental completo e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO-ES). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base é de R$ 1.045.
As inscrições podem ser feitas no período de 21 a 23 de julho de 2020, das 9 às 16 horas, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/n, Muquiçaba, Guarapari.
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital.
A seleção tem validade de seis meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.