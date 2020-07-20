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Prefeitura de Guarapari contrata atendente de consultório

Oferta é de 17 vagas para quem tem o ensino fundamental completo e registro no Conselho Regional de Odontologia; inscrições começam dia 21 de julho

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 16:05
Prédio para prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari vai contratar profissional temporário Crédito: Divulgação / Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo para contratar atendente de consultório. A oferta é de 17 vagas para quem tem o ensino fundamental completo e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO-ES). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A carga horária é de 40 horas semanais e o salário base é de R$ 1.045.
As inscrições podem ser feitas no período de 21 a 23 de julho de 2020, das 9 às 16 horas, na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/n, Muquiçaba, Guarapari.
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital.
A seleção tem validade de seis meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

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