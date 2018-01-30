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Inscrições em fevereiro

Prefeitura de Guarapari abre vagas para profissionais temporários

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 16:23
Candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade para atender a demanda dos Programas Federais da Assistência Social. São 12 vagas, mais formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 937 a R$ 1,8 mil.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2018, na Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania, que fica na Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba, Guarapari. O atendimento será das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas.
De acordo com o edital, só será permitida uma inscrição por candidato.
O processo seletivo será realizado em fase única e consistirá em prova de avaliação de
títulos, que terá caráter classificatório e eliminatório.
Confira os cargos
PEDAGOGO
REQUISITOS: Curso Superior completo em Pedagogia; ter cursos na área de Assistência Social. Experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de dois anos.
VENCIMENTO MENSAL: R$ 1.600,00
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva
COORDENADOR
REQUISITOS: Curso Superior Completo em qualquer área de formação; Registro no Conselho Regional de Classe; Conhecimento Básico sobre a legislação referente à Política Nacional de Assistência Social  PNAS e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS); Conhecimento da realidade social do território e da rede de articulação dos serviços da secretaria de assistência social Experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de dois anos. Experiência comprovada em gestão.
VENCIMENTO MENSAL: R$ 1.800,00
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva
CUIDADOR
REQUISITOS: Certificado de conclusão ou histórico do Ensino Médio; Curso específico de cuidador; Conhecimento Básico sobre a legislação referente à Política Nacional de Assistência Social - PNAS e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
VENCIMENTO MENSAL: R$ 937,00
CARGA HORÁRIA: 12 x 36 horas e 40 horas semanais
VAGAS: 2, mais cadastro de reserva
EDUCADOR SOCIAL
REQUISITOS: Certificado de conclusão ou histórico do Ensino Médio; Curso específico de educador social; Conhecimento Básico sobre a legislação referente à Política Nacional de Assistência Social - PNAS e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
VENCIMENTO MENSAL: R$ 1.000,00
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva
OFICINEIRO
REQUISITOS BÁSICOS PARA TODOS OFICINEIROS: Ensino Médio Completo; Curso e/ou comprovação de atuação no cargo pretendido; Comprovada experiência de 6 meses na área da referida oficina pretendida.
OFICINEIRO DE TEATRO
VENCIMENTO MENSAL: R$ 1.200,00
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva
OFICINEIRO DE ARTE E ARTESANATO - MATERIAIS RECICLÁVEIS
VENCIMENTO MENSAL: R$ 1.000,00
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva
OFICINEIRO DE ARTE E ARTESANATO - DECOUPAGE, PINTURA EM MADEIRA E PINTURA EM TELA
VENCIMENTO MENSAL: R$ 1.000,00
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva
OFICINEIRO DE INFORMÁTICA
VENCIMENTO MENSAL: R$ 1.200,00
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva
 
COZINHEIRO
REQUISITOS: Ensino Fundamental Completo; Experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de dois anos.
VENCIMENTO MENSAL: R$ 937,00
CARGA HORÁRIA: 12 x 36 horas
VAGAS: 1, mais cadastro de reserva.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
REQUISITOS: Certificado de conclusão ou histórico do Ensino Fundamental.
VENCIMENTO MENSAL: R$ 937,00
CARGA HORÁRIA: 12 x 36 horas e 40 horas semanais
VAGAS: 2, mais cadastro de reserva.

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