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Prefeitura de Guaçui vai abrir processo seletivo com 53 vagas

Há chances para todos os níveis de escolaridade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 16:23

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 16:23

Seleção vai também vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Guaçuí vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 53 profissionais temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 905,08 a R$ 1.957,66.
A principal finalidade do município é garantir a execução das atividades administrativas e operacionais com a contratação de assistente social, psicólogo, advogado, pedagogo, educador físico, auxiliar administrativo, educador social, motorista, oficineiro, cuidador social, merendeira e servente.
As inscrições poderão ser feitas de 15 a 17 de janeiro de 2018, das 9 às 11, e das 13 às 16 horas, no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que fica na Rua: José Beato, 148, Centro, Guaçuí.
A seleção será realizada em duas etapas, constituída pela inscrição com a ficha de pontuação, e, a Avaliação de Títulos/cursos e Tempo de Serviço na Área, com caráter eliminatório e classificatório.
 
 

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