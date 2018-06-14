Prefeitura de Fundão contrata profissionais da área da Saúde

Prefeitura de Fundão vai contratar temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Fundão está com inscrições abertas para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde que tem como objetivo contratar profissionais em cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 18 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

As chances são para médico da Estratégia Saúde da Família (ESF), técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, médico ginecologista, médico pediatra e fisioterapeuta.

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Avenida Cézar Pegoretti, s/nº, Centro, Fundão/ES, até o dia 15 de junho de 2018. O atendimento ocorre das 8 às 15 horas.

O processo de seleção compreende as seguintes etapas: inscrição, comprovação de títulos e formalização de contrato. O processo seletivo regulamentado por este edital terá vigência de doze (12) meses, podendo ser o contrato prorrogado por até 12 (doze) meses.

CONFIRA OS CARGOS

Técnico em Enfermagem Plantão 12 horas

Requisitos: Ensino médio completo, formação técnica em Enfermagem reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN/ES). Experiência mínima de 6 meses em Urgência e Emergência.

Carga horária: 12 horas (noturno ou diurno)

Remuneração: R$ 938,53 + Insalubridade + adicional noturno

Vagas: 9, mais cadastro de reserva.

Técnico em Enfermagem 40 horas

Carga horária: 40 horas

Requisitos: Ensino médio completo, formação técnica em Enfermagem reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN/ES)

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 938,53 + insalubridade

Técnico em Saúde Bucal

Requisitos: Ensino médio completo, formação técnica em Saúde Bucal, reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro no Conselho de Classe de Odontologia (CRO/ES).

Vagas: 2 + cadastro de reserva

Carga horária: 40 horas Semanais

Remuneração: R$ 1.100,00 + insalubridade

Médico ESF

Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de Graduação em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação e Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM/ES).

Vagas: 4 + cadastro de reserva

Carga horária: 40 horas Semanais

Remuneração: R$ 3.645,08 + insalubridade + gratificação R$ 45,00 por hora trabalhada

Médico Ginecologista

Requisitos: Diploma de Medicina, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/ES)

Vagas: 3 + cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas Semanais

Remuneração: R$ 3.645,08 + insalubridade + gratificação R$ 45,00 por hora trabalhada

Médico Pediatra

Requisitos: Diploma de Medicina,devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Certificado de Especialização ou de Residência Médica com Habilitação em Pediatria, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/ES).

Vagas: Cadastro de Reserva

Carga horária: 20 horas Semanais

Remuneração: R$ 3.645,08 + insalubridade + gratificação R$ 45,00 por hora trabalhada

Fisioterapeuta

Requisitos: Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de Graduação em Fisioterapia, reconhecido pelo Ministério da Educação e Registro Profissional no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO/ES).

Vagas: Cadastro de Reserva

Carga horária: 30 horas semanais

Remuneração: R$ 1.695,10