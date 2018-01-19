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Prefeitura de Fundão abre seleção para cargos de nível médio

Inscrições podem ser feitas nos dias 25 e 26 de janeiro

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 13:45
Seleção vai formar cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo para contratar cuidador da Educação Infantil, cuidador da Educação Especial e intérprete de Libras. A seleção tem como formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 800,00, complementado conforme Lei Municipal Nº 882/2013. A carga horária é de 30 horas semanais. Os candidatos precisam ter o ensino médio.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2018, na secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Everaldino Silva, 185, Centro. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas.
O processo seletivo tem validade de 11 meses e os candidatos serão submetidos à prova de títulos.
 

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