Prefeitura de Fundão abre seleção para cargos de nível médio

Seleção vai formar cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo para contratar cuidador da Educação Infantil, cuidador da Educação Especial e intérprete de Libras. A seleção tem como formação de cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 800,00, complementado conforme Lei Municipal Nº 882/2013. A carga horária é de 30 horas semanais. Os candidatos precisam ter o ensino médio.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2018, na secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Everaldino Silva, 185, Centro. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

O processo seletivo tem validade de 11 meses e os candidatos serão submetidos à prova de títulos.