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Prefeitura de Colatina abre seleção para contratar professor

Interessados podem se inscrever até o dia 23 de maio

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 13:49
Prefeitura de Colatina abriu seleção para contratar profissionais da área da educação Crédito: Brunela Alves
Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Colatina. A seleção é aberta a candidatos de nível superior.
As oportunidades são para Professores Regentes de Classe, que devem lecionar nas áreas de Educação Infantil; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Escolas do Campo; Componentes Curriculares Específicos da Educação Básica; Oficina de Artes - Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Projeto de Leitura
e Escrita - Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Projeto Pirlimpimpim - Educação Infantil; Libras e Braile.
Os interessados podem se inscrever até às 18h do dia 23 de maio de 2018, por meio do endereço eletrônico www.colatina.es.gov.br.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A validade do Processo Seletivo é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.
 

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