Prefeitura de Colatina abre seleção para contratar professor

Prefeitura de Colatina abriu seleção para contratar profissionais da área da educação Crédito: Brunela Alves

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Colatina. A seleção é aberta a candidatos de nível superior.

As oportunidades são para Professores Regentes de Classe, que devem lecionar nas áreas de Educação Infantil; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Escolas do Campo; Componentes Curriculares Específicos da Educação Básica; Oficina de Artes - Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Projeto de Leitura

e Escrita - Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Projeto Pirlimpimpim - Educação Infantil; Libras e Braile.

Os interessados podem se inscrever até às 18h do dia 23 de maio de 2018, por meio do endereço eletrônico www.colatina.es.gov.br

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A validade do Processo Seletivo é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.