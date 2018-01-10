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35 vagas

Prefeitura de Castelo contrata profissionais temporários

Inscrições podem ser feitas a partir do dia 18 de janeiro

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 19:31
Seleção vai preencher 35 vagas Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Castelo vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 35 vagas e a remuneração chega a R$ 2,7 mil. Também haverá formação de cadastro de reserva. 
As inscrições serão realizadas da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Carlos Lomba, 233, Centro, Castelo. O atendimento ocorre no período de 18 a 31 de Janeiro de 2018, no horário de 8h às 12h e de 13h às 15h.
A seleção contará com prova de títulos.
O processo seletivo conta com vagas para advogado (1), assistente social (7), psicólogo (3), técnico em serviços gerenciais (6), assistente de serviços de educação social (7), motorista (4) e operador de serviços de limpeza, asseio e limpeza (7).
 
 

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