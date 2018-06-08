Prefeitura de Castelo contrata engenheiros temporários

Prefeitura de Castelo vai contratar profissionais temporários Crédito: Divulgação / Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de três vagas para o cargo de engenheiro civil, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.744,11, para carga horária de 30 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ter curso superior e registro no Órgão de Classe.

O processo seletivo simplificado visa à contratação temporária por um período de até 12 meses podendo ser prorrogado por igual período, desde que não ultrapasse o período de dois anos.

As inscrições poderão ser feitas no período de 13 a 19 de junho de 2018, na Sede da SIC Físico, localizado na Rua Antonio Machado, 35, Centro, Castelo. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas. A taxa de participação é de R$ 100,00.

A seleção será realizada em apenas uma etapa, a avaliação de títulos.