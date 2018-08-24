Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratar médicos

Médico vão assinar contrato temporário com a Prefeitura de Cariacica Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária de médicos de diversas especialidades. A oferta é de 34 vagas, sendo 14 para pediatras. Há ainda chance para angiologista, cardiologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista, infectologista adulto, nefrologista, neurologista, ortopedista, otorrinolaringologista e psiquiatra (adulto e infantil).

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 27 de agosto de 2018, pelo link do Prosel no site da Prefeitura.

Após as inscrições, haverá a comprovação dos requisitos, experiência e qualificação profissional por meio da apresentação de documentos. Depois disso, os candidatos selecionados serão convocados para a formalização do contrato.

Os vencimentos básicos são de R$ 2.475,77 para uma carga horária de 20 horas semanais, acrescidos da gratificação por produtividade conforme os decretos nº124/2017 e nº125/2017.