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Prefeitura de Cariacica abre seleção com 94 vagas na área da Saúde

São 60 oportunidades para técnico de enfermagem, 20 para enfermeiro, sete para farmacêutico e sete para farmacêutico-bioclínico; veja como se inscrever

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 14:49
Data: 23/01/2020 - ES - Vila Velha - Prefeitura Municipal de Cariacica Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Prefeitura de Cariacica vai selecionar profissionais temporários  Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Cariacica vai abrir dois processos seletivos para contratar 94 profissionais temporários da área da Saúde. As oportunidades são para cargos de níveis técnico e superior. O salário pode chegar a R$ 2,1 mil. A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos.
O primeiro edital tem como objetivo selecionar 60 técnicos de enfermagem. A remuneração é de R$ 1.118,58, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico da prefeitura, das 7 horas do dia 16 de novembro até as 18 horas de 20 de novembro.
Já o segundo documento visa preencher 20 vagas para enfermeiro, sete para farmacêutico e sete para farmacêutico-bioclínico. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o salário é de R$ 2.115,93.
Os interessados podem se inscrever no site da prefeitura, das 7 horas do dia 17 de novembro até as 18 horas de 23 de novembro de 2020.
Serão aceitas apenas uma inscrição por CPF. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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