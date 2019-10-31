Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre 55 vagas para temporários

Profissionais da Saúde em atuação em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação?Prefeitura de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 55 de profissionais. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração varia de R$ 998 a R$ 1.079,07, para carga horária que vai de 20 a 40 horas semanais.

Há oportunidades para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, incluindo operador de máquinas e veículos especiais, servente de obras, motorista, técnico em enfermagem, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico do trabalho, médico veterinário e psicólogo.

As inscrições poderão ser feitas das 18h de 1º de novembro, e vão até dia 10 de novembro, às 23h59, no endereço eletrônico www.cachoeiro.es.gov.br

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos.

CONFIRA OS CARGOS

Enfermeiro

Vagas: 4

Requisito: Ensino Superior Completo

Remuneração: R$1.079,07

Enfermeiro do Trabalho

Vaga: 1

Requisito: Ensino Superior Completo e Especialização em Enfermagem do Trabalho

Remuneração: R$1.079,07

Farmacêutico

Vagas: 6

Requisito: Ensino Superior Completo

Remuneração: R$ 998,00

Farmacêutico Bioquímico

Vagas: 3

Requisito: Ensino Superior Completo

Remuneração: R$ 998,00

Fisioterapeuta

Vagas: 10

Requisito: Ensino Superior Completo

Remuneração: R$ 998,00

Fonoaudiólogo

Vagas: 4

Requisito: Ensino Superior Completo

Remuneração: R$ 998,00

Médico do Trabalho

Vagas: 2

Requisitos: Ensino Superior Completo e Especialização em Medicina do Trabalho

Remuneração: R$ 998,00

Médico Veterinário

Vagas: 3

Requisitos: Ensino Superior Completo

Remuneração: R$ 998,00

Motorista

Vagas: 4

Requisito: Ensino Fundamental Completo e carteira nacional de Motorista  Categoria C

Remuneração: R$ 998,00

Operador de Máquinas e Veículos Especiais

Vagas: 2

Requisito: Ensino Fundamental Incompleto acrescido da Carteira Nacional de Motorista  Categoria C

Remuneração: R$ 998,00

Psicólogo

Vagas: 4

Requisito: Ensino Superior Completo

Remuneração: R$ 998,00

Servente de Obras

Vagas: 2

Requisito: Ensino Fundamental Incompleto

Remuneração: R$ 998,00

Técnico de Enfermagem

Vagas: 10

Requisito: Curso Técnico em enfermagem