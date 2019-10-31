Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre 55 vagas para temporários

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 55 de profissionais. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 998 a R$ 1.079,07, para carga horária que vai de 20 a 40 horas semanais.
Há oportunidades para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, incluindo operador de máquinas e veículos especiais, servente de obras, motorista, técnico em enfermagem, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico do trabalho, médico veterinário e psicólogo.
As inscrições poderão ser feitas das 18h de 1º de novembro, e vão até dia 10 de novembro, às 23h59, no endereço eletrônico www.cachoeiro.es.gov.br.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos.
CONFIRA OS CARGOS
Enfermeiro
Vagas: 4
Requisito: Ensino Superior Completo
Remuneração: R$1.079,07
Enfermeiro do Trabalho
Vaga: 1
Requisito: Ensino Superior Completo e Especialização em Enfermagem do Trabalho
Remuneração: R$1.079,07
Farmacêutico
Vagas: 6
Requisito: Ensino Superior Completo
Remuneração: R$ 998,00
Farmacêutico Bioquímico
Vagas: 3
Requisito: Ensino Superior Completo
Remuneração: R$ 998,00
Fisioterapeuta
Vagas: 10
Requisito: Ensino Superior Completo
Remuneração: R$ 998,00
Fonoaudiólogo
Vagas: 4
Requisito: Ensino Superior Completo
Remuneração: R$ 998,00
Médico do Trabalho
Vagas: 2
Requisitos: Ensino Superior Completo e Especialização em Medicina do Trabalho
Remuneração: R$ 998,00
Médico Veterinário
Vagas: 3
Requisitos: Ensino Superior Completo
Remuneração: R$ 998,00
Motorista
Vagas: 4
Requisito: Ensino Fundamental Completo e carteira nacional de Motorista Categoria C
Remuneração: R$ 998,00
Operador de Máquinas e Veículos Especiais
Vagas: 2
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto acrescido da Carteira Nacional de Motorista Categoria C
Remuneração: R$ 998,00
Psicólogo
Vagas: 4
Requisito: Ensino Superior Completo
Remuneração: R$ 998,00
Servente de Obras
Vagas: 2
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto
Remuneração: R$ 998,00
Técnico de Enfermagem
Vagas: 10
Requisito: Curso Técnico em enfermagem
Remuneração: R$ 998,00