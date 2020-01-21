Prefeitura de Anchieta contrata profissionais temporários

Candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Anchieta , município que fica no Sul do Espírito Santo , vai contratar profissionais temporários para atuar na Secretaria de Educação da cidade. A oferta é de sete vagas e formação de cadastro de reserva. Os concorrentes aos cargos devem ter nível médio ou superior de ensino.

As oportunidades são para os seguintes cargos: instrutor de oficinas esportivas (2), de oficinas culturais (2), e de estudos especiais na Educação Integral e de Educação Empreendedora (2), além de psicólogo (1), assistente escolar e fonoaudiólogo.

Estes profissionais receberão, por cada hora de atuação, os valores variáveis entre R$ 8,66 a R$ 32,72, sendo que a carga horária mínima mensal é de 50 e máxima de 160 horas.

Os interessados podem se inscrever na Secretaria de Educação, que fica na Avenida Rauta, 1025, Justiça I. O atendimento ocorre nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020, das 8h às 13h.