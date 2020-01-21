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Educação

Prefeitura de Anchieta contrata profissionais temporários

Interessados podem se inscrever nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020; vagas são para profissionais de níveis médio e superior

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 16:51
Candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Anchieta, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai contratar profissionais temporários para atuar na Secretaria de Educação da cidade. A oferta é de sete vagas e formação de cadastro de reserva. Os concorrentes aos cargos devem ter nível médio ou superior de ensino.
As oportunidades são para os seguintes cargos: instrutor de oficinas esportivas (2), de oficinas culturais (2), e de estudos especiais na Educação Integral e de Educação Empreendedora (2), além de psicólogo (1), assistente escolar e fonoaudiólogo.

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Estes profissionais receberão, por cada hora de atuação, os valores variáveis entre R$ 8,66 a R$ 32,72, sendo que a carga horária mínima mensal é de 50 e máxima de 160 horas.
Os interessados podem se inscrever na Secretaria de Educação, que fica na Avenida Rauta, 1025, Justiça I. O atendimento ocorre nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020, das 8h às 13h.
A classificação será feita de acordo com a pontuação da avaliação de títulos. A validade da seleção é de um ano.
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