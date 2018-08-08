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Temporários

Prefeitura de Afonso Cláudio contrata profissionais da área da Saúde

Remuneração pode chegar a R$ 1 mil; inscrições podem ser feitas nos dias 13 e 14 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 17:45

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 17:45

Há chances para vários cargos Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Afonso Cláudio vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais. Os selecionados vão trabalhar nas unidades de saúde do município.
O processo de seleção contará com duas etapas, sendo a primeira de análise de títulos e a segunda de entrevista.
As inscrições podem ser feitas das 7 às 13 horas, nos dias 13 e 14 de agosto de 2018, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, que fica na Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio.
O cargo de atendente de farmácia oferece uma vaga para quem tem o nível médio. Já para atendente de consultório dentário são quatro vagas e o candidato precisa ter curso de auxiliar de saúde bucal e registro no conselho de classe. A remuneração para ambos os cargos é de R$ 954,00, para carga horária de 40 horas semanal.
Há ainda duas vagas para técnico de enfermagem. Os interessados devem ter curso de técnico em enfermagem e registro no Coren. O salário é de R$ 1.021,53 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanal.

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