Prefeitura de Afonso Cláudio contrata profissionais da área da Saúde

Há chances para vários cargos Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Afonso Cláudio vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais. Os selecionados vão trabalhar nas unidades de saúde do município.

O processo de seleção contará com duas etapas, sendo a primeira de análise de títulos e a segunda de entrevista.

As inscrições podem ser feitas das 7 às 13 horas, nos dias 13 e 14 de agosto de 2018, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, que fica na Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio.

O cargo de atendente de farmácia oferece uma vaga para quem tem o nível médio. Já para atendente de consultório dentário são quatro vagas e o candidato precisa ter curso de auxiliar de saúde bucal e registro no conselho de classe. A remuneração para ambos os cargos é de R$ 954,00, para carga horária de 40 horas semanal.