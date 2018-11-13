Prefeitura da Serra troca empresa de seleção após erro nas inscrições

Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra substituiu a empresa responsável pelo processo seletivo após erros na inscrição. De acordo com informações da Secretaria Municipal da Educação, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) dará prosseguimento à seleção, que tem como objetivo contratar mais de mil professores temporários.

www.idcap.org.br. A expectativa é de que seja divulgado nesta terça-feira (13) um novo cronograma contendo algumas alterações e outras informações referentes ao certame. Os candidatos deverão acessar o site

Na última semana,

da licitação, após candidatos que pagaram a taxa reclamarem que não conseguiam confirmar a inscrição.

Ainda conforme a secretaria, não será aberto um novo prazo de inscrição e somente aquelas realizadas dentro do prazo previsto no cronograma inicial, que foi de 19 a 25 de outubro, estão sujeitas à confirmação.

idcap.org.br, para verificar se consta a confirmação do pagamento referente à taxa de inscrição. Quem pagou a quantia e não teve a participação confirmada deverá anexar seu comprovante no site citado acima visando a confirmação da taxa. Os candidatos inscritos deverão consultar, com o número do CPF, o site, para verificar se consta a confirmação do pagamento referente à taxa de inscrição. Quem pagou a quantia e não teve a participação confirmada deverá anexar seu comprovante no site citado acima visando a confirmação da taxa.

Já o candidato que se inscreveu, mas ainda não pagou, deverá realizar pagamento por meio de boleto bancário, gerado no site do IDCAP. O prazo para pagar será de 14 a 16 de novembro.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Diferente dos outros anos, a primeira será realizada por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.

Já na segunda fase, os candidatos aprovados serão convocados para análise de documentos, escolha de vagas e contratação.

A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação do profissional.

Os profissionais selecionados vão começar a atuar a partir de fevereiro do ano que vem.