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Mais de mil vagas

Prefeitura da Serra troca empresa de seleção após erro nas inscrições

Novo cronograma de atividades será divulgado nesta terça-feira (13);

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 21:41
Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra substituiu a empresa responsável pelo processo seletivo após erros na inscrição. De acordo com informações da Secretaria Municipal da Educação, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) dará prosseguimento à seleção, que tem como objetivo contratar mais de mil professores temporários.
A expectativa é de que seja divulgado nesta terça-feira (13) um novo cronograma contendo algumas alterações e outras informações referentes ao certame. Os candidatos deverão acessar o site www.idcap.org.br.
Na última semana,
a Secretaria Municipal de Educação rescindiu o contrato com a empresa vencedora
da licitação, após candidatos que pagaram a taxa reclamarem que não conseguiam confirmar a inscrição. 
Ainda conforme a secretaria, não será aberto um novo prazo de inscrição e somente aquelas realizadas dentro do prazo previsto no cronograma inicial, que foi de 19 a 25 de outubro, estão sujeitas à confirmação.
Os candidatos inscritos deverão consultar, com o número do CPF, o site idcap.org.br, para verificar se consta a confirmação do pagamento referente à taxa de inscrição. Quem pagou a quantia e não teve a participação confirmada deverá anexar seu comprovante no site citado acima visando a confirmação da taxa.
Já o candidato que se inscreveu, mas ainda não pagou, deverá realizar pagamento por meio de boleto bancário, gerado no site do IDCAP. O prazo para pagar será de 14 a 16 de novembro.
O processo seletivo será realizado em duas etapas. Diferente dos outros anos, a primeira será realizada por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.
Já na segunda fase, os candidatos aprovados serão convocados para análise de documentos, escolha de vagas e contratação.
A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação do profissional.
Os profissionais selecionados vão começar a atuar a partir de fevereiro do ano que vem.
 

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