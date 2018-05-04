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Diaristas e plantonistas

Prefeitura da Serra prorroga prazo para médicos

Inscrições podem ser feitas até dia 13 de maio

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 17:07
Oportunidades são para médicos plantonistas e diaristas Crédito: Pixabay
As inscrições para o processo seletivo de médicos da Prefeitura da Serra foram prorrogadas até o dia 13 de maio. O atendimento ocorre no site
www.serra.es.gov.br
, no link Processo Seletivo.
A seleção vai preencher cadastro de reserva para profissionais plantonistas e diaristas. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 18 de maio.
Para plantonistas, há cargos para clínico geral com atuação na pediatria, pediatra e ginecologista/obstetra com carga horária de 20 horas semanais. O salário base é de R$ 5.612,43, mais 20% de insalubridade e gratificação de urgência e emergência, além de extensão de carga horária e auxílio-alimentação de R$ 300,00.
Para diaristas, os cargos são: cardiologista adulto; cardiologista para pediatria; clínico geral para atuação em saúde mental; cirurgião geral; dermatologista; endocrinologista adulto; endocrinologista para pediatria; ginecologista/obstetra; infectologista; ortopedista adulto; otorrinolaringologista adulto e para pediatria; pediatra; psiquiatra adulto e para pediatria; e médico do Programa de Saúde da Família (PSF). A remuneração é o salário base de R$ 3.222,98, mais 20% de insalubridade e auxílio-alimentação de R$ 300,00. São 20 horas semanais.

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