Prefeitura da Serra prorroga prazo para médicos

As inscrições para o processo seletivo de médicos da Prefeitura da Serra foram prorrogadas até o dia 13 de maio. O atendimento ocorre no site
, no link Processo Seletivo.
A seleção vai preencher cadastro de reserva para profissionais plantonistas e diaristas. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 18 de maio.
Para plantonistas, há cargos para clínico geral com atuação na pediatria, pediatra e ginecologista/obstetra com carga horária de 20 horas semanais. O salário base é de R$ 5.612,43, mais 20% de insalubridade e gratificação de urgência e emergência, além de extensão de carga horária e auxílio-alimentação de R$ 300,00.
Para diaristas, os cargos são: cardiologista adulto; cardiologista para pediatria; clínico geral para atuação em saúde mental; cirurgião geral; dermatologista; endocrinologista adulto; endocrinologista para pediatria; ginecologista/obstetra; infectologista; ortopedista adulto; otorrinolaringologista adulto e para pediatria; pediatra; psiquiatra adulto e para pediatria; e médico do Programa de Saúde da Família (PSF). A remuneração é o salário base de R$ 3.222,98, mais 20% de insalubridade e auxílio-alimentação de R$ 300,00. São 20 horas semanais.