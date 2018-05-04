Prefeitura da Serra prorroga prazo para médicos

Oportunidades são para médicos plantonistas e diaristas Crédito: Pixabay

As inscrições para o processo seletivo de médicos da Prefeitura da Serra foram prorrogadas até o dia 13 de maio. O atendimento ocorre no site

, no link Processo Seletivo.

A seleção vai preencher cadastro de reserva para profissionais plantonistas e diaristas. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 18 de maio.

Para plantonistas, há cargos para clínico geral com atuação na pediatria, pediatra e ginecologista/obstetra com carga horária de 20 horas semanais. O salário base é de R$ 5.612,43, mais 20% de insalubridade e gratificação de urgência e emergência, além de extensão de carga horária e auxílio-alimentação de R$ 300,00.