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Nível médio

Prefeitura da Serra prorroga inscrições para seleção de cuidador

Interessados podem se inscrever até domingo (26); remuneração é de R$ 1.039, mais auxílio-alimentação de R$ 350, creditado em cartão alimentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 15:04

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 15:04

Prefeitura da Serra vai contratar cuidadores temporários Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura da Serra prorrogou o prazo de inscrição do processo seletivo simplificado para o cargo de cuidador. Os interessados têm até as 17 horas de domingo (26) para se inscrever.
O atendimento ocorre no site pss.serra.es.gov.br. Após concluir a inscrição online, o candidato deverá imprimir a ficha de inscrição gerada pelo sistema, uma vez que esta deverá ser apresentada no ato da conferência/análise de documentos.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de profissionais que vão atuar junto aos estudantes com deficiência nas unidades de ensino do município.

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Para participar, os candidatos precisam ter nível médio e concluído de cuidador para estudantes com deficiência, com carga horária mínima de 80 horas.
A remuneração é de R$ 1.039, mais auxílio-alimentação de R$ 350, creditado em cartão alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

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Prefeitura da Serra abre seleção para cuidador

O processo seletivo simplificado contará com: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e contratação dos profissionais.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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