Prefeitura da Serra prorroga inscrições para seleção de cuidador

Prefeitura da Serra vai contratar cuidadores temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura da Serra prorrogou o prazo de inscrição do processo seletivo simplificado para o cargo de cuidador. Os interessados têm até as 17 horas de domingo (26) para se inscrever.

O atendimento ocorre no site pss.serra.es.gov.br . Após concluir a inscrição online, o candidato deverá imprimir a ficha de inscrição gerada pelo sistema, uma vez que esta deverá ser apresentada no ato da conferência/análise de documentos.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva de profissionais que vão atuar junto aos estudantes com deficiência nas unidades de ensino do município.

Para participar, os candidatos precisam ter nível médio e concluído de cuidador para estudantes com deficiência, com carga horária mínima de 80 horas.

A remuneração é de R$ 1.039, mais auxílio-alimentação de R$ 350, creditado em cartão alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

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