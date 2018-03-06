Prefeitura da Serra oferece 100 vagas em curso de graça

Curso vai ensinar técnicas de redação administrativa para buscar uma vaga como auxiliar de escritório Crédito: Fill / Pixabay









A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para 100 vagas em cursos de qualificação. As oportunidades são de graça para aqueles que querem se capacitar, aprendendo técnicas de redação administrativa para buscar uma vaga como auxiliar de escritório.

A capacitação em Auxiliar de escritório e redação administrativa vai acontecer entre os dias 12 e 28 de março, de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Serão abordados temas relacionados ao perfil, carreira e atividades do profissional auxiliar de escritório, tais como: habilidades de comunicação, técnicas de redação comercial, etiqueta profissional, organização corporativa, vendas, atendimento telefônico e noções em arquivologia. Além disso, os alunos vão receber dicas de como desenvolver senso de disciplina, proatividade e relacionamento interpessoal.

As inscrições podem ser feitas no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, a partir das 8 horas, enquanto houverem vagas disponíveis.

Para se inscrever, o candidato precisa apresentar cópias de RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis.

As aulas serão realizadas no Pró-Cidadão.