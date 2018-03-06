Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificação

Prefeitura da Serra oferece 100 vagas em curso de graça

Qualificação é destinada a quem quer trabalhar como auxiliar de negócios

Publicado em 06 de Março de 2018 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 13:50
Curso vai ensinar técnicas de redação administrativa para buscar uma vaga como auxiliar de escritório Crédito: Fill / Pixabay
 
 
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para 100 vagas em cursos de qualificação. As oportunidades são de graça para aqueles que querem se capacitar, aprendendo técnicas de redação administrativa para buscar uma vaga como auxiliar de escritório.
A capacitação em Auxiliar de escritório e redação administrativa vai acontecer entre os dias 12 e 28 de março, de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino, vespertino e noturno.
Serão abordados temas relacionados ao perfil, carreira e atividades do profissional auxiliar de escritório, tais como: habilidades de comunicação, técnicas de redação comercial, etiqueta profissional, organização corporativa, vendas, atendimento telefônico e noções em arquivologia. Além disso, os alunos vão receber dicas de como desenvolver senso de disciplina, proatividade e relacionamento interpessoal.
As inscrições podem ser feitas no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, a partir das 8 horas, enquanto houverem vagas disponíveis. 
Para se inscrever, o candidato precisa apresentar cópias de RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis.
As aulas serão realizadas no Pró-Cidadão.
De acordo com a prefeitura, o interessado no curso de Auxiliar de Escritório e Redação Administrativa precisa ser morador da Serra; ter idade mínima de 15 anos; ter concluído ou estar cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Real Noroeste, pela Série D do Brasileirão 2026
Rio Branco vence Real Noroeste e sobe para vice-liderança do Grupo 12 da Série D
Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados