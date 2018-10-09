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Inscrições abertas

Prefeitura da Serra contrata professor de arte temporário

Remuneração dos professores varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84; inscrições podem ser feitas até 14 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 13:06

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 13:06

Seleção vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores de arte. A seleção vai preencher cadastro de reserva e os contratos serão temporários. O salário é de até R$ 3.280, 84.
Confira outras notícias sobre concurso e emprego
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico processoseletivo.serra.es.gov.br/sedu, até as 23h59 do dia 14 de outubro.
A seleção é destinada a candidatos que tenham licenciatura plena em arte, educação artística, artes visuais, artes cênicas ou em artes plásticas.
O participante pode ter também licenciatura em música, teatro, dança ou graduação acrescida de formação pedagógica de docentes para o cargo pleiteado, regulamentada pela resolução cne /ceb nº 02/97, acompanhada do histórico escolar final.
A remuneração dos professores varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação, para 25 horas semanais.
 

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