Prefeitura da Serra contrata professor de arte temporário

Seleção vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores de arte. A seleção vai preencher cadastro de reserva e os contratos serão temporários. O salário é de até R$ 3.280, 84.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico processoseletivo.serra.es.gov.br/sedu , até as 23h59 do dia 14 de outubro.

A seleção é destinada a candidatos que tenham licenciatura plena em arte, educação artística, artes visuais, artes cênicas ou em artes plásticas.

O participante pode ter também licenciatura em música, teatro, dança ou graduação acrescida de formação pedagógica de docentes para o cargo pleiteado, regulamentada pela resolução cne /ceb nº 02/97, acompanhada do histórico escolar final.

A remuneração dos professores varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação, para 25 horas semanais.