Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura da Serra contrata médicos plantonistas e diaristas
Temporários

Prefeitura da Serra contrata médicos plantonistas e diaristas

Candidatos podem se inscrever até o dia 22 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 13:53

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 13:53

Processo seletivo vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo para médicos. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para plantonistas e diaristas. Os interessados têm até o dia 22 de fevereiro para se inscrever no site www.serra.es.gov.br.
No caso dos diaristas, o salário é R$ 3.222,98 (salário base mais 20% de insalubridade) e auxílio-alimentação mensal de R$ 300. Serão 20 horas semanais.
As chances são para cardiologista adulto, cardiologista pediatra, clínico-geral, clínico-geral para atuação na saúde mental, endocrinologista adulto e pediatra, ginecologista/obstetra, ortopedista adulto, otorrinolaringologista adulto e pediatra, psiquiatra adulto e pediatra.
Já o salário para plantonista é de R$ 5.612,43, com auxílio-alimentação de R$ 300 por mês. É o salário base mais 20% de insalubridade e mais gratificação por Urgência e Emergência. Serão 20 horas semanais e quatro horas de extensão na semana.
Os cargos são para médico clínico-geral e clínico-geral para pediatria, ginecologista/obstetra e pediatra.
Os resultados devem ser divulgados até o dia 28 de fevereiro. Os candidatos devem ficar atentos aos critérios disponíveis nos editais. Os documentos necessários, bem como as regras e o resultado, podem ser acessados no site da prefeitura da Serra (www.serra.es.gov.br), no link Processo Seletivo.
Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde da Serra, pelo telefone (27) 3245-6115.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados