Prefeitura da Serra contrata médicos plantonistas e diaristas

Processo seletivo vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo para médicos. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para plantonistas e diaristas. Os interessados têm até o dia 22 de fevereiro para se inscrever no site www.serra.es.gov.br.

No caso dos diaristas, o salário é R$ 3.222,98 (salário base mais 20% de insalubridade) e auxílio-alimentação mensal de R$ 300. Serão 20 horas semanais.

As chances são para cardiologista adulto, cardiologista pediatra, clínico-geral, clínico-geral para atuação na saúde mental, endocrinologista adulto e pediatra, ginecologista/obstetra, ortopedista adulto, otorrinolaringologista adulto e pediatra, psiquiatra adulto e pediatra.

Já o salário para plantonista é de R$ 5.612,43, com auxílio-alimentação de R$ 300 por mês. É o salário base mais 20% de insalubridade e mais gratificação por Urgência e Emergência. Serão 20 horas semanais e quatro horas de extensão na semana.

Os cargos são para médico clínico-geral e clínico-geral para pediatria, ginecologista/obstetra e pediatra.

Os resultados devem ser divulgados até o dia 28 de fevereiro. Os candidatos devem ficar atentos aos critérios disponíveis nos editais. Os documentos necessários, bem como as regras e o resultado, podem ser acessados no site da prefeitura da Serra ( www.serra.es.gov.br ), no link Processo Seletivo.

Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde da Serra, pelo telefone (27) 3245-6115.



