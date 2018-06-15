Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovens talentos

Prefeitura da Serra contrata 250 estagiários

Oportunidades são para as áreas de pedagogia, geografia, letras, história e matemática

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 17:49
Prefeitura da Serra vai contratar estagiários para atuar nas escolas do município Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra vai contratar 250 estagiários nas áreas de pedagogia, geografia, letras, história e matemática. A bolsa é de R$ 450.
Os interessados podem fazer o cadastro por meio do Setor de Estágio do prédio da prefeitura da Serra, que fica na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca, 4º andar, das 8 às 17 horas. É preciso levar a declaração de matrícula da faculdade e comprovar que já está, no mínimo, no 2º período de curso.
Os selecionados vão atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) no setor de Educação Especial. A carga horária será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.
De acordo com a prefeitura, os estudantes vão atuar no auxílio de professores e crianças da Educação Especial dentro das salas de aula, bem como na elaboração de projetos pedagógicos, entre outras atividades.
O Setor de Estágio ressalta que a lotação dos candidatos leva em conta as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e o local de moradia ou estudo dos estagiários. E lembra que continuamente recebe currículos de estudantes de diversas áreas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados