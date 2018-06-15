Prefeitura da Serra contrata 250 estagiários

Prefeitura da Serra vai contratar estagiários para atuar nas escolas do município Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra vai contratar 250 estagiários nas áreas de pedagogia, geografia, letras, história e matemática. A bolsa é de R$ 450.

Os interessados podem fazer o cadastro por meio do Setor de Estágio do prédio da prefeitura da Serra, que fica na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca, 4º andar, das 8 às 17 horas. É preciso levar a declaração de matrícula da faculdade e comprovar que já está, no mínimo, no 2º período de curso.

Os selecionados vão atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) no setor de Educação Especial. A carga horária será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a prefeitura, os estudantes vão atuar no auxílio de professores e crianças da Educação Especial dentro das salas de aula, bem como na elaboração de projetos pedagógicos, entre outras atividades.