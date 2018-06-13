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Educação e Saúde

Prefeitura da Serra anuncia concurso com 650 vagas

Oportunidades serão para cargos de nível superior

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 21:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 21:31
Prefeitura da Serra: preenchimento de cargos serão nas áreas de educação e saúde Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra vai abrir concurso público com 650 vagas ainda este ano. As contratações serão para as áreas da Educação e Saúde. A expectativa é de que o edital seja divulgados nos próximos 90 dias. 
A remuneração varia de R$ 1.001,73 a R$ 3.032,99, mais tíquete-alimentação de R$ 300. A carga horária será de 20, 25 ou 30 horas semanais, de acordo com a função.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. De acordo com informações da prefeitura, as oportunidades serão para os cargos de cirurgião dentista/clínico geral, cirurgião dentista/odontopediatria, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico cirurgião geral, médico cardiologista, médico do trabalho, médico pediatra, médico ginecologista, médico ginecologista obstetra, psicólogo, técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico nível superior de educação física, e professores de séries iniciais, educação infantil, educação física, arte, educação especial, e assessoramento pedagógico.
O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos.
 

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