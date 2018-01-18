Prefeitura da Serra abre seleção para cuidador

Prefeitura da Serra: preenchimento de cargos é investigado desde 2014 em inquérito do Ministério Público Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Sedu), vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de cuidador. A seleção é aberta a candidatos que tenham o nível médio e a remuneração é de R$ 1.250.

Os selecionados vão atender os estudantes com deficiência da rede municipal de ensino da Serra.

A Secretaria Municipal de Educação (Sedu) vai contratar os profissionais de acordo com o fluxo de demandas: à medida que as matrículas são efetivadas, e a equipe pedagógica constata a necessidade de cuidador para as crianças, os profissionais são chamados. Ao todo foram criados 150 cargos para a função, explicou a secretária de Educação da Serra, Márcia Lamas.

As inscrições podem ser feitas das 8 horas da próxima segunda-feira (22) no endereço eletrônico processoseletivo.serra.es.gov.br/sedu . O cadastro poderá ser feito até o dia 24 de janeiro.

A remuneração do cargo é de R$ 1.250, sendo o salário no valor de R$ 950 e o auxílio-alimentação de R$ 300, creditado em cartão alimentação. A jornada de trabalho dos contratados é de 40 horas semanais.

Para concorrer ao cargo é necessário ter nível médio, acrescido de curso específico concluído na área de cuidador para estudante com deficiência, com carga horária mínima de 80 horas.

A seleção compreenderá as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e contratação dos profissionais.

O resultado do processo seletivo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2018, ou até que se encerre o quantitativo de candidatos do cadastro reserva.