Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários
Nível superior

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

Candidatos podem se inscrever até o dia 1º de julho. Seleção contará apenas com avaliação de títulos

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 15:45
Médico, plano de saúde, hospital Crédito: Pixabay
A Prefeitura da Serra vai contratar médicos temporários em diversas especialidades. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. O salário base é de R$ 3.222,98.
As contratações serão por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura,  no período de 9h do dia 21/06/2018 até as 23h59 do dia 1º de julho de 2018.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a análise de título.
CONFIRA OS CARGOS
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (DIARISTA / PEDIATRIA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (DIARISTA/PEDIATRA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO ORTOPEDISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (DIARISTA/PEDIATRIA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98+ auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA (DIARISTA/PEDIATRIA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98+ auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais
MÉDICO PSIQUIATRA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO PSIQUIATRA (DIARISTA/PEDIATRIA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados