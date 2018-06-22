Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

A Prefeitura da Serra vai contratar médicos temporários em diversas especialidades. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. O salário base é de R$ 3.222,98.
As contratações serão por um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura, no período de 9h do dia 21/06/2018 até as 23h59 do dia 1º de julho de 2018.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a análise de título.
CONFIRA OS CARGOS
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO PNEUMOLOGISTA (DIARISTA / PEDIATRIA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA (DIARISTA/PEDIATRA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO ORTOPEDISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (DIARISTA/PEDIATRIA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98+ auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA (DIARISTA/PEDIATRIA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98+ auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA 20 horas semanais
MÉDICO PSIQUIATRA (DIARISTA/ADULTO)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
MÉDICO PSIQUIATRA (DIARISTA/PEDIATRIA)
REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade): R$ 3.222,98 + auxílio alimentação mensal de R$ 300,00
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais