Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médico temporário

Prefeitura da Serra vai preencher cadastro de reserva para o cargo de médicos Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra divulgou nesta quinta-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva em diversas especialidades.

A remuneração é de R$ 3.222,98, mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é de 20 horas semanais.

As chances são para médicos cardiologista, cirurgião geral, clínico geral diarista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista /obstetra, infectologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista e psiquiatra.

As inscrições podem ser feitas no site processoseletivo.serra.es.gov.br no período de 9h do dia 1º de outubro de 2018 até as 23h59 do dia 10 de outubro de 2018.

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.