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Temporários

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médico temporário

remuneração é de R$ 3.222,98, mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é de 20 horas semanais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 15:21

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 15:21

Prefeitura da Serra vai preencher cadastro de reserva para o cargo de médicos Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra divulgou nesta quinta-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva em diversas especialidades.
A remuneração é de R$ 3.222,98, mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é de 20 horas semanais.
As chances são para médicos cardiologista, cirurgião geral, clínico geral diarista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista /obstetra, infectologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista e psiquiatra.
As inscrições podem ser feitas no site processoseletivo.serra.es.gov.br no período de 9h do dia 1º de outubro de 2018 até as 23h59 do dia 10 de outubro de 2018.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
 

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