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Temporários

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar farmacêuticos

Inscrições podem ser feitas até 31 de julho; remuneração é de R$ 2,8 mil com 20% de insalubridade

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 18:22
Profissionais vão atuar nas farmácias das unidades de saúde Crédito: Pixabay
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de farmacêuticos temporários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, no site processoseletivo.serra.es.gov.br.
O salário é de R$ 2.813,32 com 20% de insalubridade, mais auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 300 e jornada de trabalho de 30 horas semanais. 
Esses profissionais poderão atuar nas farmácias das unidades de saúde, dos CAPS, na Farmácia de Carapina, entre outros locais. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 6 de agosto. 

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