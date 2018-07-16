Prefeitura da Serra abre seleção para contratar farmacêuticos

O salário é de R$ 2.813,32 com 20% de insalubridade, mais auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 300 e jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Esses profissionais poderão atuar nas farmácias das unidades de saúde, dos CAPS, na Farmácia de Carapina, entre outros locais. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 6 de agosto.