Prefeitura da Serra abre seleção para contratar farmacêuticos

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de farmacêuticos temporários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, no site processoseletivo.serra.es.gov.br.
O salário é de R$ 2.813,32 com 20% de insalubridade, mais auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 300 e jornada de trabalho de 30 horas semanais.
Esses profissionais poderão atuar nas farmácias das unidades de saúde, dos CAPS, na Farmácia de Carapina, entre outros locais. A previsão é de que o resultado final seja divulgado até o dia 6 de agosto.