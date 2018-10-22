Prefeitura da Serra abre seleção para contratar estagiários

Prefeitura da Serra vai preencher cadastro de reserva de estagiários Crédito: Guilherme Ferrari

A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo para a contratação de estagiários de pedagogia, geografia, letras, história e matemática. Os selecionados vão atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) no setor de Educação Especial. A bolsa é de R$ 450.

Os interessados podem fazer o cadastro no Setor de Estágio, que fica no 4º andar do prédio da Prefeitura da Serra. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. Para se inscrever, é necessário a declaração de matrícula da faculdade e comprovar que já está, no mínimo, no 2º período de curso.

A carga horária dos estudantes serão de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Eles vão atuar no auxílio de professores e estudantes da Educação Especial em sala de aula, bem como auxiliar na elaboração de projetos pedagógicos, entre outras atividades.

De acordo com a secretária de Educação da Serra, Nelci Gazzoni, a lotação dos candidatos leva em consideração as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e o local de moradia e estudo dos estagiários. Os candidatos selecionados poderão atuar nos turnos matutino, vespertino e noturno.