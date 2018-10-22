Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura da Serra abre seleção para contratar estagiários
Estudantes

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar estagiários

Bolsa é de R$ 450; oportunidades são para áreas de pedagogia, geografia, letras, história e matemática
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 15:34

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 15:34

Prefeitura da Serra vai preencher cadastro de reserva de estagiários Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo para a contratação de estagiários de pedagogia, geografia, letras, história e matemática. Os selecionados vão atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) no setor de Educação Especial. A bolsa é de R$ 450.
Os interessados podem fazer o cadastro no Setor de Estágio, que fica no 4º andar do prédio da Prefeitura da Serra. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. Para se inscrever, é necessário a declaração de matrícula da faculdade e comprovar que já está, no mínimo, no 2º período de curso.
A carga horária dos estudantes serão de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Eles vão atuar no auxílio de professores e estudantes da Educação Especial em sala de aula, bem como auxiliar na elaboração de projetos pedagógicos, entre outras atividades.
De acordo com a secretária de Educação da Serra, Nelci Gazzoni, a lotação dos candidatos leva em consideração as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e o local de moradia e estudo dos estagiários. Os candidatos selecionados poderão atuar nos turnos matutino, vespertino e noturno.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados