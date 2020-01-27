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Qualificação profissional

Prefeitura da Serra abre inscrições para 136 vagas em cursos de graça

Oportunidades são para moradores da Serra com mais de 14 anos, e as inscrições começam a partir desta terça-feira, dia 28 de janeiro

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 17:35
Prefeitura da Serra vai oferecer curso de informática básica Crédito: Pinterest
Boa notícia para quem quer investir em na carreira profissional e adquirir conhecimentos. A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), anuncia o início das inscrições para os cursos gratuitos de qualificação, que vão acontecer durante todo o ano.
Ao todo são 136 vagas para os cursos de Auxiliar Administrativo, Informática Básica e Montagem e Manutenção de Computadores. Para participar, é necessário ser morador da Serra, ter idade mínima de 14 anos, e ter escolaridade mínima a partir do 5° ano do ensino fundamental I.
As inscrições para todas as chances acontecem nesta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020, a partir das 8 horas, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Para fazer a inscrição, é preciso apresentar cópia de RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável.

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A secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira, destacou a importância da capacitação na vida dos moradores no ano de 2019 e afirmou que a Secretaria espera criar mais oportunidades em 2020.
"Nos últimos anos, muita gente aprendeu uma nova profissão ou aprimorou os conhecimentos. Neste ano, vamos continuar esse trabalho. A expectativa é de que sejam oferecidas mais de mil vagas em cursos de diferentes áreas nos próximos meses"
Aline Oliveira - Secretária interina de Trabalho
Não haverá seleção para a participação nos cursos, as inscrições serão feitas até o término das vagas. Os candidatos que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o departamento de qualificação profissional nos telefones 3252-7118 e 3252-7420.

CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS

Todos os cursos serão oferecidos no Pró  Cidadão (antigo shopping norte)
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (40 VAGAS)
  • Carga horária: 60 horas
  • Período do curso: 03/02 a 21/02
  • Turno: Matutino (08h às 12h) e Tarde (13h às 17h)
  • Pré  requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 14 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série)
INFORMÁTICA BÁSICA (36 VAGAS ) 
  • Carga horária: 60 horas
  • Período do curso: 03/02 a 21/02
  • Turno: Matutino (08h às 12h) e tarde (13h às 17h)
  • Pré  requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 14 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série), ter feito a informática básica ou ter noções
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (60 VAGAS)
  • Carga horária: 50 horas
  • Período do curso: 03/02 a 18/02
  • Turno: Matutino (08h às 12h)
  • Pré  requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 14 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série)

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