Prefeitura da Serra abre concurso público para médicos

Oportunidades são para médicos efetivos Crédito: Pixabay

A Prefeitura da Serra vai abrir concurso público para a contratação de médicos. As oportunidades são para médico anestesiologista, com sete vagas, e médico do Programa Saúde da Família, somente para formação de cadastro de reserva.

Para os anestesiologistas, a carga horária é de 20 horas semanais e remuneração de R$ 5.612,43, mais extensão de carga horária, 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal no valor de R$ 300,00.

Já para médico do PSF, a jornada semana é de 40 horas semanais e o salário de R$ 9.288,94, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 300,00.

As inscrições poderão ser feitas do dia 15 de maio de 2018 até 6 de junho de 2018, no site

. A taxa de participação é de R$ 85.

O concurso contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter eliminatório. Os exames serão aplicados no dia 24 de junho.

O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Prefeitura Municipal da Serra.