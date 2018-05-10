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A partir do dia 15

Prefeitura da Serra abre concurso público para médicos

Remuneração varia de R$ 5,6 mil a R$ 9,2 mil

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 15:18
Oportunidades são para médicos efetivos Crédito: Pixabay
A Prefeitura da Serra vai abrir concurso público para a contratação de médicos. As oportunidades são para médico anestesiologista, com sete vagas, e médico do Programa Saúde da Família, somente para formação de cadastro de reserva.
Para os anestesiologistas, a carga horária é de 20 horas semanais e remuneração de R$ 5.612,43, mais extensão de carga horária, 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal no valor de R$ 300,00.
Já para médico do PSF, a jornada semana é de 40 horas semanais e o salário de R$ 9.288,94, mais auxílio alimentação mensal no valor de R$ 300,00.
As inscrições poderão ser feitas do dia 15 de maio de 2018 até 6 de junho de 2018, no site
www.idcap.org.br
. A taxa de participação é de R$ 85.
O concurso contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter eliminatório. Os exames serão aplicados no dia 24 de junho.
O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Prefeitura Municipal da Serra.
 

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