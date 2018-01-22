Prefeitura da Serra abre 66 vagas em cursos gratuitos

Manicure e pedicure é uma das opções de curso Crédito: Divulgação

A Prefeitura da Serra vai abrir 66 vagas em dois cursos de qualificação gratuitos. Os interessados poderão se inscrever a partir das 8 horas de amanhã.

São 50 vagas para a capacitação na área de manutenção de computadores. As aulas, que começam no dia 1º de fevereiro, serão realizadas pela manhã (das 8 às 12 horas) e à tarde (das 13 às 17 horas). A duração será de um mês.

Há ainda outras 16 vagas são para o curso de manicure e pedicure, que começa no dia 5 de fevereiro e termina dia 10 de abril, somente no turno matutino.

As inscrições ocorrem por ordem de chegada, no Sine da Serra, que funcional no Pró-Cidadão (Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.

É preciso apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e comprovação escolar (declaração atual e/ou histórico escolar).

SAIBA MAIS





Inscrições

A partir das 8 horas de amanhã no Sine da Serra, que fica no Pró-Cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada dos candidatos.

Pré-requisitos

Manutenção de Computadores: ser morador da Serra; ter, no mínimo, 15 anos; ter concluído ou estar cursando o 5° ano do Ensino Fundamental (antiga 4° série); e ter noções de informática.