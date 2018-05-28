Prefeitura contrata médicos para atuar nas Unidades de Saúde

A Prefeitura de Linhares vai contratar médicos para atuar no Programa Saúde da Família. As vagas são destinadas para equipes da sede e interior do município. A carga horária pe de 40 horas semanais e o salário é de R$ 8.290,00 mais insalubridade.
Os interessados podem se inscrever no Setor de Atenção Primária a Saúde, na sede da Secretaria de Saúde, que fica na Rua Governador Bley, S/N, no antigo Hospital Talma, bairro Colina, das 7h às 11h e das 13h ás 17h.
Informações: (27)3372 2063/ 2971/ 2098/ 2090