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Vitória

Prefeitura abre vagas para auxiliar de enfermagem e de laboratório

A remuneração é de R$ 992,66 mais gratificação, para 40 horas de trabalho semanais.

Publicado em 20 de Março de 2018 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 13:59
A Prefeitura de Vitória seleciona auxiliar de enfermagem e auxiliar de laboratório, em regime de designação temporária. As inscrições vão de 22 a 26 de março, no site de seleção da prefeitura.
Há uma vaga aberta para cada cargo. Além disso, será formado cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 992,66 mais gratificação, para 40 horas de trabalho semanais. Confira o edital.
A seleção será realizada em etapa única, que consiste na avaliação dos documentos que comprovam os requisitos para a vaga e pontuação de acordo com o exercício e capacitação profissional.
O processo seletivo tem duração de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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