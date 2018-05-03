Polícia Federal prepara edital de concurso para o mês que vem

Polícia Federal prepara seleção para vários cargos Crédito: Arquivo - GZ

A Polícia Federal já iniciou o processo de escolha da empresa que ficará responsável pelo concurso público. Serão 500 vagas para cargos de nível superior.

Ao todo, a corporação entrou em contato com 16 empresas, que já enviaram suas propostas. Nas próximas semanas, o nome da banca deve ser divulgado. O edital está previsto para ser divulgado em junho, conforme já informou a ministro da Segurança Pública Raul Jungmann

A autorização para a abertura do certame foi divulgado no dia 20 de abril e o prazo para publicação das regras é de seis meses, ou seja, até 20 de outubro.

Do total de postos autorizados para a seleção, 150 são para o cargo de delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente.

A remuneração para os cargos de agente, papiloscopista e escrivão é de R$ 12.441,26, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, as duas categorias contarão com reajuste em janeiro de 2019, subindo para R$ 12.980,50. Para perito e delegado, o inicial atualmente é de R$ 23.130,48, mas contará com reajuste em janeiro de 2019, quando passará para R$ 24.150,74. A carga horária é de 40 horas semanais.

Normalmente, a lotação do concurso da PF é feita preferencialmente nos postos de fronteira e nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima, permitindo a remoção de pessoal nestas localidades.