Polícia Civil do ES define organizadora de concurso público

Perito da Polícia Civil em atuação Crédito: Vitor Jubini

Boa notícia para quem aguarda o concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo. A empresa que ficará responsável pelo certame foi definida nesta sexta-feira (21).

A organizadora será o Instituto AOCP, a mesma instituição que está organizando os concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial. O valor do contrato é de R$ 1, 9 milhão.

O concurso da corporação vai oferecer 173 vagas para cargos de nível médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4.860,80. As contratações foram autorizadas em janeiro pelo governador Paulo Hartung.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou, por meio de nota, que "para a realização do certame, até a publicação do edital do concurso, são necessárias, entre outras etapas, a autorização para elaboração de contrato e emissão de empenho, bem como o encaminhamento do edital para a Procuradoria-Geral do Estado e aprovação por parte dela."

O último concurso da Polícia Civil foi realizado em 2013, com oferta de 113 vagas em diversos cargos de nível superior. Os salários variaram entre R$ 4.697,76 e R$ 9.245,15.

SAIBA MAIS

Escrivão de polícia - 20 vagas - R$ 4.860,80

Perito oficial criminal - 50 vagas - R$ 4.860,80

Psicólogo - 4 vagas - R$ 4.860,80

Médico legista - 15 vagas - R$ 4.860,80

Auxiliar de perícia médico legal - 20 vagas - R$ 3.449,60

Investigador de polícia - 60 vagas - R$ 4.860,80